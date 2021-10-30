Чемпионат Украины. «Мариуполь» проиграл «Динамо». Как это было
Новое лицо на позиции форварда. Известен состав «Динамо» на игру с «Мариуполем»
Команды начнут встречу в 14:00
30 октября 13:52
Фото: пресс-служба Динамо
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура УПЛ между «Мариуполем» и «Динамо».
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мышнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Микитишин.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич.
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