Опубликован календарь чемпионата Италии на следующий сезон
Новоиспеченный чемпион Европы разорвал контракт со своим клубом
Сиригу может присоединиться к «Дженоа»
17:58
Cалваторе Сиригу / Фото: Twitter
Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу разорвал контракт с «Торино», сообщает пресс-служба туринского клуба.
Таким образом, 34-летний голкипер получил статус свободного агента.
Напомним, Сиригу в составе сборной Италии выиграл Евро-2020, он провел на турнире 1 матч.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» заинтересован в подписании Сиригу.