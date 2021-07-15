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Новоиспеченный чемпион Европы разорвал контракт со своим клубом

Сиригу может присоединиться к «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
17:58
Новоиспеченный чемпион Европы разорвал контракт со своим клубом
Cалваторе Сиригу / Фото: Twitter

Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу разорвал контракт с «Торино», сообщает пресс-служба туринского клуба.

Таким образом, 34-летний голкипер получил статус свободного агента.

Напомним, Сиригу в составе сборной Италии выиграл Евро-2020, он провел на турнире 1 матч.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» заинтересован в подписании Сиригу.

Петр Приходько
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Торино

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