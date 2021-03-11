«Барселона» не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2007-го года
Новоиспеченный президент «Барселоны»: «Мы заслуживали пройти дальше в ЛЧ»
Каталонская команда вылетела от ПСЖ
Жоан Лапорта / Фото: ФК Барселона
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«У нас есть команда. Это повод для гордости. Мы защитили свое достоинство.
Мы боролись. Мы заслужили победу. Мы заслуживали пройти дальше»
Напомним, «Барселона» впервые с 2007-го года не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Комментарии 0