Новости о трансферах в футболе

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Делимся с вами самыми свежими новостями о трансферах в мировом футболе

Агент футболиста Усмана Дембеле уже планирует встречу с главами «Барселоны», клуб «Манчестер Юнайтед» оставил надежды заполучить Эрлинга Холанна, в «Спартаке» уже приветствуют Данила Пруцева, а сын Дмитрия Аленичева отправился в солнечную Португалию.

Делимся с вами самыми свежими новостями о трансферах в мировом и отечественном футболе. А если вы хотите испытать удачу и использовать полученные знания в ставках на футбол, вы также можете воспользоваться лучшим приветственным бонусом!

Англия

Футболист Уго Льорис и клуб «Тоттенхэм» продлили сотрудничество на 2,5 года. Теперь французский игрок будет участвовать в Английской премьер лиге как минимум до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

По данным ESPN, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оставил надежды заполучить нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна. После появления информации о том, что 21-летний норвежец планирует перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» ищет альтернативные варианты для усиления атаки. Руководство клуба решило, что тягаться с «Реалом» им не под силу, как и склонить форварда к переезду в Англию.

Тем временем «Арсенал» планирует заполучить Мэтта Тернера, вратаря «Нью Инглэнд Революшн». В прошлом году он был признан лучшим голкипером MLS. Журналист ESPN Тейлор Твеллман сообщает, что лондонцам нужен трансфер в свете того, что их футболист Бернд Лено, скорее всего, уйдет в «Ньюкасл».

Испания

Агент футболиста Усмана Дембеле, вингера «Барселоны» запланировал переговоры с каталонцами в начале следующей недели. Целью переговоров является попытка агента Дембеле разрешить конфликтную ситуацию с игроком, исключенным из состава команды из-за отказа в продлении действующего на тот момент контракта. Агент будет настаивать на продлении соглашения, утверждает Diario Sport.

В твиттере футбольного клуба «Мальорка» появилось сообщение о том, что клуб взял голкипера Серхио Рико в аренду у «ПСЖ». Рико будет играть в составе команды «Мальорки» как минимум до конца сезона.

Италия

Матейс де Лигт, защитник «Ювентуса» - игрок нарасхват. За футболиста соревнуются 3 команды из топ-5 чемпионатов: «Бавария», «Челси» и «Барселона». При этом туринский клуб не собирается отпускать 22-летнего защитника за сумму меньше 65 миллионов евро, утверждает La Repubblica.

С большой вероятностью полузащитник «ЦСКА» Эмиль Бохинен будет продолжать и дальше играть в итальянской «Салернитане». Клуб Серии А решил арендовать футболиста, однако его можно будет выкупить за 3,5 миллиона евро, сообщает источник salernitananews.it.

Германия

Футбольный клуб «Унион» пополнил свой состав венгерским 22-летним полузащитником Андрашем Шефером, купленным у клуба «ДАК 1904».

Франция

Футболист Сердар Азмун продолжит играть в составе «Зенита» до конца сезона, утверждает RMC Sport. По данным этого французского издания, 27-летний выходец из Ирана является приоритетной целью для «Лиона», однако этой зимой трансфер не состоится. Контракт Азмуна подойдет к концу летом 2022 года, и, весьма вероятно, после этого игрок станет свободным агентом.

«Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры об аренде Танги Ндомбеле. Шпоры хотят, чтобы 100% зарплаты выплачивались до конца сезона. Может быть включена опция покупки, постит Фабрицио Романо.

Тем временем Джонатан Дэвид, форвард сборной Канады, играющий за «Лилль», очень заинтересовал несколько суперклубов Европы. На футболиста одновременно претендуют «Барса», «Реал» и большая пятерка АПЛ без учета «Сити».

Россия

Вильзон Изидор, нападающий «Монако», переходит в состав «Локомотива». По данным RMC Sport, трансфер 21-летнего игрока обойдется примерно в 4 миллиона евро с учетом всех бонусов. Футболист подпишет контракт с «Локомотивом» на четыре с половиной года.

Футбольный клуб «Спартак» сообщил о переходе в команду Данила Пруцева, 21-летнего полузащитника «Крыльев Советов». Пруцев заключил контракт со «Спартаком» аж до 2026 года.