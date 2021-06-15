Новые проблемы Кубка Америки. Обнаружен 41 случай коронавируса
На Копа Америка вспышка коронавируса, был обнаружен 41 случай заражения вирусом, сообщает Gazetta dello Sport, ссылаясь на министерство здравоохранения Бразилии.
На прошлой неделе футболисты и сотрудники национальных команд, участвующих в Копа Америка, сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Среди 2927 тестов, 41 показал положительный результат. Не менее 20 футболистов в стане 4 национальных команд заразились COVID-19.
Неудачи никак не отпускают многострадальный турнир. Сначала он был перенесен из Колумбии из-за политической ситуации в стране. Вскоре уже Аргентина лишилась права на проведение турнира из-за трудной эпидемиологической обстановки.
В конце-концов турнир перенесли в Бразилию, но уже игроки «селесао» начали протестовать против проведения турнира в их стране. Тем не менее, бразильцы согласились участвовать в турнире, но на этом проблемы Кубка Америки не закончились. Почти полсотни заболевших – звучит как причина для отмены соревнования.
Напомним, результативный штрафной Лионеля Месси не помог Аргентине обыграть Чили.
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