Новые проблемы Кубка Америки. Обнаружен 41 случай коронавируса

Невезение продолжает преследовать турнир

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На Копа Америка вспышка коронавируса, был обнаружен 41 случай заражения вирусом, сообщает Gazetta dello Sport, ссылаясь на министерство здравоохранения Бразилии.

На прошлой неделе футболисты и сотрудники национальных команд, участвующих в Копа Америка, сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Среди 2927 тестов, 41 показал положительный результат. Не менее 20 футболистов в стане 4 национальных команд заразились COVID-19.

Неудачи никак не отпускают многострадальный турнир. Сначала он был перенесен из Колумбии из-за политической ситуации в стране. Вскоре уже Аргентина лишилась права на проведение турнира из-за трудной эпидемиологической обстановки.

В конце-концов турнир перенесли в Бразилию, но уже игроки «селесао» начали протестовать против проведения турнира в их стране. Тем не менее, бразильцы согласились участвовать в турнире, но на этом проблемы Кубка Америки не закончились. Почти полсотни заболевших – звучит как причина для отмены соревнования.

Напомним, результативный штрафной Лионеля Месси не помог Аргентине обыграть Чили.