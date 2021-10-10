Новый босс Яремчука. Преидентом «Бенфики» стал легендарный экс-футболист

Главой «орлов» стал воспитанник клуба

фото - Daily Sabah

Закончились выборы на пост президента «Бенфики». Новым боссом клуба стал бывший игрок «орлов» и сборной Португалии Руи Кошта, сообщает официальный сайт лиссабонцев.

Легендарный экс-хавбек набрал почти 85% голосов и был избран на 4-х летний срок.

С 2008 года португалец занимал пост спортивного директора «орлов».

Кошта является воспитанником столичного клуба и выступал за основную команду в периоды с 1991 по 1994 и с 2006 по 2008 год.

До этого пост президента «Бенфики» занимал Луиш Фелипе Виейру, которого арестовали из-за подозрений в мошенничестве и отмывании денег.

В составе «орлов» выступает украинский нападающий Роман Яремчук. В составе национальной команды он стал лучшим игроком матча с Финляндией в отборе ЧМ-2022.