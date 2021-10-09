Новый директор «Ньюкасла»: «Теперь все изменится, мы будем бороться за игроков мирового уровня»
Новый директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли рассказала о ближайших планах клуба. Ее слова приводит The Sun.
«Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке. У нас большие амбиции – я надеюсь, что теперь в «Ньюкасле» все изменится.
Но если не создашь инфраструктуру для этого игрока мирового уровня, если не будет команды, которая могла бы с ним играть, ничего не добьешься.
База клуба просто ужасна и требует огромных вложений. К счастью, в этой области финансовый фэйр-плей нас не ограничивает. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться.
Чтобы подняться на вершину АПЛ, нужна прочная основа, а не только отличные игроки. Фундамент должен быть прочным, и мы должны его построить. Также мы хотим вложиться в «Сент-Джеймс Парк», к нему тоже нужно проявить чуть больше заботы».
Напомним, «Ньюкасл» был куплен саудовским инвестиционным фондом, за которым стоит принц Саудовской Аравии.
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