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Новый президент «Дженоа» связан с Берлускони. Именно этим объясняется назначение Шевченко

Экс-премьер Италии является крестным старшего сына бывшего форварда «Милана»
Футбол Серия А (Италия)
12:43
Новый президент «Дженоа» связан с Берлускони. Именно этим объясняется назначение Шевченко
Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Главным тренером «Дженоа» был назначен Андрей Шевченко. Помимо украинца рассматривались кандидатуры Андреа Пирло и Доменико Тедеско.

Выбор в пользу экс-наставника сборной Украины сделало новое руководство клуба в лице американской компании 777 Partners. Она с 15 ноября будет владеть 100% акций структуры.

В тот же день Альберто Дзангрилло сменит Энрико Прециози на посту президента «Дженоа». Примечательно, что он является личным врачом бывшего президента «Милана» и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Последний был владельцем «россонери» во время трансфера Шевченко из «Динамо». В последствии функционер стал крестным отцом старшего сына экс-форварда.

Ранее была названа дата начала работы специалиста с «Дженоа».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Сильвио Берлускони

Комментарии 1

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8 ноября 2021г. 12:56
Успехов и побед!:D
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