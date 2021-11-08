Новый президент «Дженоа» связан с Берлускони. Именно этим объясняется назначение Шевченко

Экс-премьер Италии является крестным старшего сына бывшего форварда «Милана»

Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Главным тренером «Дженоа» был назначен Андрей Шевченко. Помимо украинца рассматривались кандидатуры Андреа Пирло и Доменико Тедеско.

Выбор в пользу экс-наставника сборной Украины сделало новое руководство клуба в лице американской компании 777 Partners. Она с 15 ноября будет владеть 100% акций структуры.

В тот же день Альберто Дзангрилло сменит Энрико Прециози на посту президента «Дженоа». Примечательно, что он является личным врачом бывшего президента «Милана» и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Последний был владельцем «россонери» во время трансфера Шевченко из «Динамо». В последствии функционер стал крестным отцом старшего сына экс-форварда.

Ранее была названа дата начала работы специалиста с «Дженоа».