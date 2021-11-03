Новый скандал. Прокуратура обвинила экс-боссов FIFA и UEFA в мошенничестве

Речь идет о выплате двух миллионов швейцарских франков

Мишель Платини и Зепп Блаттер / фото - BBC

Швейцарская прокуратура обвинила бывших глав FIFA и UEFA Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в мошенничестве, сообщает Reuters.

По словам источника, была совершена незаконная выплата в размере 2 миллионов швейцарских франков.

В 2002 году Платини работал советником Блаттера, и по контракту ему причиталось выплачивать 300 тысяч франков в год.

Но спустя 8 лет после окончания контракта, француз потребовал заплатить ему 2 миллиона евро, что и сделал Блаттер. Сообщается, что эта выплата не имела под собой никаких законных оснований.

Экс-президент FIFA объяснил эту транзакцию устной договоренностью с Платини, так как по начале организация не могла выплатить эти деньги функционеру.

Расследование было начато в 2015 году, и в результате оба футбольных чиновника были отстранены от футбола и покинули свои должности в крупных организациях.

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