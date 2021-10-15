Новый скандал в УПЛ? «Ингулец» сделал заявление по поводу отмененного матча с «Рухом»
«Ингулец» на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно перенесенного матча 11-го тура УПЛ против «Руха» из-за коронавируса в составе львовской команды.
«Уважаемые болельщики, «Ингулец» сообщает, что матч 11-го тура УПЛ «Ингулец» – «Рух» по решению дирекции УПЛ, по просьбе руководства «Руха» был перенесен на неопределенный срок в связи со сложной ситуацией по заболеванию COVID-19 в команде соперника.
По информации, предоставленной «Рухом» на 13.10.2021, по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у 6 футболистов главной команды «Руха» выявлены положительные результаты заболевания COVID-19.
Также выявлено подозрение заражения у 4 членов главной команды, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке клуба.
Для предотвращения манипуляций и соблюдений правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации, по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари «Руха» отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19.
В связи с этим, «Ингулец» обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации».
Ранее сообщалось, что в составе «Руха» 11 футболистов заразились коронавирусом.
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