Новый скандал в УПЛ? «Ингулец» сделал заявление по поводу отмененного матча с «Рухом»

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«Ингулец» на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно перенесенного матча 11-го тура УПЛ против «Руха» из-за коронавируса в составе львовской команды.

По информации, предоставленной «Рухом» на 13.10.2021, по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у 6 футболистов главной команды «Руха» выявлены положительные результаты заболевания COVID-19.

Также выявлено подозрение заражения у 4 членов главной команды, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке клуба.

Для предотвращения манипуляций и соблюдений правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации, по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари «Руха» отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19.

В связи с этим, «Ингулец» обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации».