Новый тренер «Александрии» хочет арендовать бразильского хавбека

Футболист понравился Юрию Гуре во время спаррингов

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

«Александрия» провела мини-сбор, посвященный просмотру новичков. В его рамках были сыграны два контрольных матча – против черкасского «Днепра» и «Горняка-Спорт».

По их результатам главный тренер «горожан» Юрий Гура определился с тем, кого хочет оставить в клубе. Специалиста заинтересовал 22-летний бразильский опорный полузащитник. Его имя пока не разглашается.

Ожидается, что футболист один сезон в «Александрии» на правах аренды. Также будет предусмотрено право первоочередного выкупа.

Напомним, ранее «горожан» покинули девятеро футболистов.