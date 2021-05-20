Новый тренер «Александрии» назвал главные цели команды
Новый тренер «Александрии»: «Клуб есть, а команды – нет»
Гура назвал свои задачи на грядущий сезон
20 мая 11:34
Юрий Гура / Фото: ФК Александрия
Новоиспеченный главный тренер «Александрии» Юрий Гура назвал задачи своей команды на грядущий сезон в УПЛ.
«Очень много эмоций, несмотря на то, что я уже давно здесь работаю. Я всю жизнь ждал этого назначения. Пятое место – это амбиции президента, но вы же понимаете, что мы строим новую команду. Будем стараться идти к этим целям. Нам нужно показывать красивый футбол. Пока хочется идти к тем целям, которые нам озвучили.
Мы пока работаем над усилением. Насчет тренерского штаба мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все проясниться. Мы будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков позаканчивались контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду».
Напомним, Гура сменил на посту наставника «Александрии» Владимира Шарана.
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