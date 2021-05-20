Новый тренер «Александрии»: «Клуб есть, а команды – нет»

Юрий Гура / Фото: ФК Александрия

Новоиспеченный главный тренер «Александрии» Юрий Гура назвал задачи своей команды на грядущий сезон в УПЛ.

Мы пока работаем над усилением. Насчет тренерского штаба мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все проясниться. Мы будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков позаканчивались контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду».