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Новый тренер «Александрии» назвал главные цели команды

Гура будет работать с клубом уже в летнее межсезонье
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 16:46
Новый тренер «Александрии» назвал главные цели команды
Юрий Гура / Фото: Twitter

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о планах команды.

– В новом сезоне мы увидим новую «Александрию»? Изменения будут серьезными?

– Ушли арендованные у «Динамо» и «Шахтера» Вантух и Бондаренко. У некоторых ребят закончились сроки контрактов, с кем-то ведутся переговоры.

Потерь не избежать, будут, конечно же, и приобретения. Наша задача – привлечь талантливую молодежь, развивать ее и постараться сделать все, чтобы «Александрия» еще и зарабатывала на трансферах. Как это с успехом делают другие клубы.

– Планы на межсезонье?

– 15 июня собираемся в Александрии. Выезжать никуда не планируем. У нас созданы все условия для работы – тренировочная база, тренажерный зал, несколько полей. Отдельно отмечу, что вместе с первой командой будет жить и готовиться молодежная. Считаю, что 19-летние ребята быстрее будут расти, находясь рядом со старшими товарищами.

– О конкретных целях и задачах, полагаю, говорить еще рано. Одна из основных – создание боеспособного коллектива?

– Почетный президент озвучил амбициозную цель – быть в пятерке сильнейших. Создать команду не однодневку, а с перспективой, играющую в зрелищный футбол, который привлечет болельщиков на трибуны, – моя личная задача


Напомним, Гура сменил на тренерском мостике «Александрии» Владимира Шарана.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Александрия

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