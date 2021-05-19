Новый тренер «Александрии» назвал главные цели команды

Юрий Гура / Фото: Twitter

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о планах команды.

– Ушли арендованные у «Динамо» и «Шахтера» Вантух и Бондаренко. У некоторых ребят закончились сроки контрактов, с кем-то ведутся переговоры.

Потерь не избежать, будут, конечно же, и приобретения. Наша задача – привлечь талантливую молодежь, развивать ее и постараться сделать все, чтобы «Александрия» еще и зарабатывала на трансферах. Как это с успехом делают другие клубы.

– Планы на межсезонье?

– 15 июня собираемся в Александрии. Выезжать никуда не планируем. У нас созданы все условия для работы – тренировочная база, тренажерный зал, несколько полей. Отдельно отмечу, что вместе с первой командой будет жить и готовиться молодежная. Считаю, что 19-летние ребята быстрее будут расти, находясь рядом со старшими товарищами.

– О конкретных целях и задачах, полагаю, говорить еще рано. Одна из основных – создание боеспособного коллектива?

– Почетный президент озвучил амбициозную цель – быть в пятерке сильнейших. Создать команду не однодневку, а с перспективой, играющую в зрелищный футбол, который привлечет болельщиков на трибуны, – моя личная задача