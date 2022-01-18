Экс-наставник «Эвертона» заявил о готовности вернуться в клуб

В Ливерпуле до сих пор не нашли замену Бенитесу

Сэм Эллардайс / фото - The Guardian

Бывший тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс рассказал Liverpool Echo о готовности вернуться к работе в ливерпульской команде:

«Если «Эвертон» нуждается во мне, да, я бы вернулся. Не сказал бы, что это будет долгосрочный эффект, потому что я не думаю, что это правильно для клуба и для меня».

Специалист возглавлял команду в сезоне 17/18. Под его руководством команда провела 26 матчей, где добыла 10 побед, 9 раз проиграла и 7 раз сыграла вничью. На замену англичанину тогда пришел Марку Силва.

Ранее сообщалось, что боссы «ирисок» рассматривают назначение на пост главного тренера Данкана Фергюсона, который входил в тренерский штаб Рафаэля Бенитеса.

Напомним, Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко.