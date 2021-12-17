Не стал заменой Реброву. «Ференцварош» расстался с тренером
Новый тренер для Зубкова. В «Ференцвароше» предпочли россиянина двум украинцам
Венгерский клуб определился с кандидатурой №1 на пост главного тренера
Станислав Черчесов / фото - RG
«Ференварош» уволил главного тренера Петера Штегера.
Венгерский клуб рассматривал в качестве замены двух украинских специалистов – тренера «Зари» Виктора Скрипника и наставника «Шерифа» Юрия Вернидуба.
Но как сообщает Index, боссы команды отдали предпочтение бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Нового коуча представят уже на следующей неделе.
За «Ференцварош» выступает украинский хавбек Александр Зубков, а раньше клуб тренировал Сергей Ребров.
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