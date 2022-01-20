Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Новый тренер «Дженоа»: «Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться»
Немец сменил Шевченко на этом посту
12:35
Фото: Ostende
Новый главный тренер «Дженоа» Александер Блессин прокомментировал пресс-службе клуба свое назначение в команду.
«Все произошло так быстро. Все было решено за 24 часа, мне еще сложно осознать все. Я даже не успел попрощаться с игроками «Остенде» на тренировке, потому что еще ничего не было решено.
«Дженоа» сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. У этого клуба есть традиции в Серии А, мне предложили здесь долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен Остенде».
«Остенде» идет 15-м в таблице чемпионата Бельгии.
«Дженоа» идет 19-м в Серии А.
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