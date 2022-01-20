Новый тренер «Дженоа»: «Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться»

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Новый главный тренер «Дженоа» Александер Блессин прокомментировал пресс-службе клуба свое назначение в команду.

«Дженоа» сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. У этого клуба есть традиции в Серии А, мне предложили здесь долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен Остенде».