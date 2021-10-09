Новый тренер «Миная»: «Это очень хороший проект, мне давно импонирует эта команда»

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Новый главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал свое назначение в команду.

В вашем голосе чувствуется оптимизм и заряженность на борьбу.

Здесь Закарпатье – интересный район, и эта команда должна быть не внизу, не на лидирующих позициях, но повыше. Ситуация непростая, команда недобрала много очков, по игре могли набрать больше. Но будем делать все возможное и невозможное».