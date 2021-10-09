«Минай» определился с новым главным тренером
Новый тренер «Миная»: «Это очень хороший проект, мне давно импонирует эта команда»
Леонов возглавил команду
9 октября 17:28
Фото: ФК Арсенал
Новый главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал свое назначение в команду.
В вашем голосе чувствуется оптимизм и заряженность на борьбу.
«Конечно. Знаете, если бы не было оптимизма и желания, то я бы здесь не находился. Два дня назад руководство «Миная» позвонило и сделало мне предложение. Это очень хороший проект, мне давно импонирует эта команда.
Здесь Закарпатье – интересный район, и эта команда должна быть не внизу, не на лидирующих позициях, но повыше. Ситуация непростая, команда недобрала много очков, по игре могли набрать больше. Но будем делать все возможное и невозможное».
На какой период вы подписали контракт?
«До конца сезона. Но я за продолжительными контрактами на два-три года никогда не лезу. Самое главное – чтобы играла моя команда, а ребята, думаю, еще себя покажут».
«Минай» идет 15-м в таблице УПЛ.
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