Новый тренер «Ньюкасла: «Спасибо владельцам за предоставленную возможность»

Клуб, поддерживаемый шейхами, наконец-то определился с новым наставником

Эдди Хау / Фото: ВВС

Новый главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о своем назначении на этот пост. Его слова приводит пресс-служба «сорок».

«Стать главным тренером клуба с таким статусом и историей, как «Ньюкасл», – большая честь для меня. Для меня и моей семьи сегодняшний день наполнен гордостью.

Это чудесная возможность, но впереди много работы. Я с нетерпением жду момента, когда окажусь на тренировочном поле и начну работать с игроками.

Я хотел бы поблагодарить владельцев клуба за предоставленную возможность. Спасибо болельщикам за теплый прием. Я с воодушевлением начинаю наше совместное путешествие».



В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» расположился на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков.