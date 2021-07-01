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Новый тренер вратарей «Шахтера»: «Я отвечаю за всю команду, не только за одного человека»

Бьянки работает в украинском клубе лишь первый месяц
Футбол Украинская Премьер-лига
11:41
Новый тренер вратарей «Шахтера»: «Я отвечаю за всю команду, не только за одного человека»
Джорджио Бьянки / Фото: Twitter

Тренер вратарей «Шахтера» Джорджио Бьянки высказался о первом месяце работы в донецком клубе. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Как оцените уровень вратарей «Шахтера», которые сейчас проходят сборы в Австрии?

– Трубин и Пятов в расположении сборной, хотя мы видели их игру и уровень по видео. Я доволен теми, кто сейчас с нами в Австрии, так как каждый день наблюдаю, что они повышают свой уровень.

– На данном этапе что является вашей первоочередной задачей: обучить голкиперов игре ногами, больше работать над игрой на выходах или что-то другое?

– Сложно объяснить, но я верю, что важно занимать правильную позицию в воротах еще в момент удара.

– Многие футболисты отмечают, что итальянская школа очень отличается от того, что они делали ранее. В чем уникальность вашей методики?

– Я не очень хорошо знаю украинскую школу, но итальянскую оценил весь мир, потому мы продолжаем свою работу и верим в то, что делаем.

– Как вам работается с Роберто, насколько он требователен?

– Я обсуждаю планы, свою работу с Роберто Де Дзерби, хотя многое решает он. У нас общая цель, и я не чувствую, что отвечаю только за одного вратаря из одиннадцати игроков. Команда – все одиннадцать футболистов.

Напомним, «Шахтер» сейчас проходит сборы в Австрии.

Петр Приходько
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Шахтер Донецк

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