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Новый владелец «Альянса» объявил о переименовании команды

У клуба большие планы
Футбол Первая лига
10:37
Новый владелец «Альянса» объявил о переименовании команды
фото - ФК Альянс

Новый владелец «Альянса» Сергей Бондаренко рассказал о изменениях, которые запланированы в сумском клубе.

«Мы будем двумя клубами заканчивать чемпионат. «Альянс» будет доигрывать в первой лиге, а «Виктория» – во второй лиге.

На сезон 22/23 будет подана одна заявка. «Альянс» будет переименован в «Викторию». Соответственно, это будет «Альянс», если удастся выйти в УПЛ. Или это будет в первой лиге. И «Виктория» будет играть во второй лиге. Соответственно, первая команды «Виктории» и вторая».

То есть «Альянс», независимо от результата в чемпионате, будет переименован в «Викторию»?

«Да».

Это будет «Виктория» Сумы?

«Конечно, это будет «Виктория» Сумы».

Какие задачи стоят перед клубом?

«Кровь из носу не стоит задача – любыми способами выйти в УПЛ. Но стоит задача – бороться за переходные матчи».

Был увеличен бюджет клуба?

«Бюджет – страница интересная. На сегодняшний день он еще не сформирован. По некоторым игрокам нет понимания. Но бюджет будет зависеть от нескольких факторов».

Напомним, ранее «Альянс» возглавил тренер, которого уволили из клуба УПЛ в этом сезоне.

Павел Харченко
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