Луческу: «Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто»
Нойер: «Бавария» не будет недооценивать «Динамо»
Капитан клуба – об итогах жеребьевки ЛЧ
09:46
Фото: AFP
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал сайту UEFA итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
«Нам нельзя совершать никаких ошибок в этой группе. Все соперники — очень сильны. «Барселона» — до сих пор в головах тех из нас, кто был здесь в 2020-м. Даже без Месси это будет тяжелое испытание. «Бенфика» — очень сильная играющая команда, у них всегда отличная атмосфера.
Мы точно не можем недооценивать «Динамо», ведь они игроки сражаются до конца. Я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы».
Также своих соперников по ЛЧ узнал «Шахтер».
«Заря» своих соперников по Лиге конференций узнает 27 августа.
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