Нойер и Коман рискуют пропустить ответный матч с «Лацио»

Решение об участии футболистов в поединке ЛЧ примут в день игры

Мануэль Нойер / Фото - Getty Images

Два футболиста «Баварии», голкипер Мануэль Нойер и нападающий Кингсли Коман рискуют пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Решение об их участии в поединке примут 17 марта – в день игры.

О состоянии своих подопечных рассказал главный тренер мюнхенцев Ханс Дитер Флик. Слова специалиста передает официальный сайт UEFA.

У Мануэля Нойера небольшая простуда, а у Кингсли Комана – небольшое мышечное повреждение. Посмотрим, как оба будут чувствовать себя завтра, но мы надеемся, что они смогут выйти на поле.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Бавария» – «Лацио» онлайн. Начало – в 22:00.