Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Нойер: «Наша цель – стать чемпионами мира в следующем году»
Германия разгромила Исландию
Мануэль Нойер / Фото: Getty Images
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался о победе над Исландией (4:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира. У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении».
Остальные результаты матчей игрового дня в отборе на ЧМ-2022.
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