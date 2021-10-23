Нойер одержал юбилейную победу в Бундеслиге и вплотную приблизился к историческому рекорду

Только один игрок выиграл больше матчей

Мануэль Нойер / фото - Transfermarkt

В матче девятого тура Бундеслиги «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (4:0).

Эта игра стала для голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера 300-й в рамках немецкого первенства. Для достижения этой отметки вратарю понадобилось 447 матчей.

Чтобы стать абсолютным рекордсменом по этому показателю Нойеру нужно выиграть еще 11 поединков. Тогда он сможет обойти своего предшественника в рамке сборной Германии и «Баварии» Оливера Кана, на чьем счету 310 побед в Бундеслиге.

Кроме мюнхенского клуба, в немецком чемпионате Мануэль выступал в составе «Шальке», откуда перебрался в стан «красных» в 2011-м году.

Напомним, президент «Баварии» обвинил FIFA в корыстности.