Нойер – рекордсмен сборной Германии

Голкипер установил новый рекорд

Мануэль Нойер / фото - Turkish Super League

В товарищеском матче со сборной Латвии, вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер установил новый рекорд среди вратарей, сообщает Opta.

Нойер стал первым немецким вратарем, вышедшим в футболке национальной команды в 100 матчах. Перед игрой партнеры по команде устроили голкиперу «чемпионский коридор», выстроившись на выходе из подтрибунного помещения, и встретив своего капитана поздравлениями и аплодисментами.

Скорее всего, это не последний рекорд, который кипер установит в составе «бундестим», так как ранее вратарь заявлял, что не планирует завершать международную карьеру.

Напомним, в этом сезоне Нойер также повторил рекорд легендарного Оливера Кана.