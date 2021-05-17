Клопп – о голе Алиссона: «Лучший гол вратаря, что я видел! Это топ-уровень!»
Нойер в шоке от гола Алиссона: «Вот это гол, дружище!»
Вратарь «Баварии» впечатлен победой «Ливерпуля»
17 мая 11:25
Фото: Sky Sports
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на матч АПЛ «Вест Бромвич» – «Ливерпуль».
На 95-й минуте встречи вратарь «красных» Алиссон принес победу команде, забив головой. Нойер отреагировал.
«Вот это гол, дружище!»
«Ливерпуль» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Команда отстает на 1 очко от «Челси» и на 3 очка «Лестера».
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