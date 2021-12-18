Нойер: «Бавария» сыграла с «Динамо» не наилучшим образом»
Нойер: «Вольфсбург» припарковал два автобуса против нас»
Вратарь «Баварии» высказался о последнем матче команды
10:21
Мануэль Нойер / Фото: 90min
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:0) в матче чемпионата Германии, а также подвел итоги первого круга для своей команды. Слова голкипера приводит Kicker.
«Мы можем быть довольны результатом и завершением первой части сезона. В этом матче все было не так просто, на поле было припарковано два автобуса. Во втором тайме у нас было много голевых моментов. Лучший игрок «Баварии» в сезоне? Как наша суперзвезда, Левандовски всегда участвует в этой борьбе, но я бы сказал, что главная звезда – это вся команда.
Вылет из Кубка Германии и поражение в матче с «Франкфуртом» стали негативным опытом, но в основном мы хорошо играли под руководством Нагельсмана в матчах с большими клубами. Впереди нас ждут жаркие месяцы».
Напомним, в матче с «Вольфсбургом» форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил выдающийся рекорд Герда Мюллера.
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