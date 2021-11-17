Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта

Вратарь намерен остаться в клубе
Футбол Бундеслига (Германия)
20:22
Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта
Фото: Marca

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер готов остаться в команде.

Правда, он выдвинул клубу свои условия. Голкипер намерен играть без конкуренции и ротации. Нойер хочет включить этот пункт в контракт.

Таким образом голкипер открыто заявил, что готов играть от матча к матчу без применения ротации, а в противном случае не будет вести переговоры о пролонгации своего контракта.

В «Баварии» раздумывают над предложением. Если стороны согласуют контракт, то под вопросом будет место в команде Александра Нюбеля. Он переходил в «Баварию» с гарантией игровой практики. Правда, нынешний сезон он проводит в аренде в «Монако».

Контракт 35-летнего Нойера с «Баварией» истекает в 2023-м году.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мануэль Нойер Бавария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-директор «Баварии»: «Привлечь Моуриньо – было нашей целью»
Экс-директор «Баварии»: «Привлечь Моуриньо – было нашей целью»
Футбол Серия А (Италия)
13 ноября 22:22
Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Футбол Бундеслига (Германия)
12 ноября 21:27
Президент «Баварии»: «Нам нужно распустить клуб, чтобы Бундеслига стала интересной?»
Президент «Баварии»: «Нам нужно распустить клуб, чтобы Бундеслига стала интересной?»
Футбол Бундеслига (Германия)
12 ноября 18:24
Почетный президент «Баварии»: «У «Ман Сити» и ПСЖ ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»
Почетный президент «Баварии»: «У «Ман Сити» и ПСЖ ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12 ноября 12:58
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
Футбол Лига чемпионов UEFA
10 ноября 09:21
«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»
«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»
Футбол Бундеслига (Германия)
6 ноября 18:43

Новости: Футбол

Мальдера поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Мальдера поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины
21:10
Бущан: «Мой сэйв – не ключевой момент матча»
Бущан: «Мой сэйв – не ключевой момент матча»
Сборная Украины
20:57
Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта
Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта
Бундеслига (Германия)
20:22
Леоненко: «Петраков доказал, что тренерский штаб у него очень хороший»
Леоненко: «Петраков доказал, что тренерский штаб у него очень хороший»
Сборная Украины
20:14
Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:51
Чемпионат Нидерландов решили не прерывать. Игры вновь будут проходить без болельщиков
Чемпионат Нидерландов решили не прерывать. Игры вновь будут проходить без болельщиков
В Европе
19:31
Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Сборная Украины
19:09
Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Примерa (Испания)
18:48
Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»
Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»
Украинская Премьер-лига
18:28
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
64
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
3
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости