Нойер выдвинул свои условия «Баварии» для нового контракта

Вратарь намерен остаться в клубе

Фото: Marca

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер готов остаться в команде.

Правда, он выдвинул клубу свои условия. Голкипер намерен играть без конкуренции и ротации. Нойер хочет включить этот пункт в контракт.

Таким образом голкипер открыто заявил, что готов играть от матча к матчу без применения ротации, а в противном случае не будет вести переговоры о пролонгации своего контракта.

В «Баварии» раздумывают над предложением. Если стороны согласуют контракт, то под вопросом будет место в команде Александра Нюбеля. Он переходил в «Баварию» с гарантией игровой практики. Правда, нынешний сезон он проводит в аренде в «Монако».

Контракт 35-летнего Нойера с «Баварией» истекает в 2023-м году.