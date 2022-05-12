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«Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Всемирно известный бренд разорвал контракт с московским «Спартаком»

Никто не хочет работать с теми, кто поддерживает терроризм
Футбол В Европе
15:58
«Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Всемирно известный бренд разорвал контракт с московским «Спартаком»
Фото: Чемпионат

Спортивный бренд одежды Nike разорвал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Nike одевал «Спартак» с 2005-го года. Сейчас бренд решил прекратить сотрудничество с российским клубом.

Отметим, что все российские клубы отстранены от международных соревнований на следующий сезон. Как и национальная сборная.

Петр Приходько
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