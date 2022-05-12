В дом бывшего игрока «Спартака» под Киевом заехали российские танки
«Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Всемирно известный бренд разорвал контракт с московским «Спартаком»
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Фото: Чемпионат
Спортивный бренд одежды Nike разорвал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Nike одевал «Спартак» с 2005-го года. Сейчас бренд решил прекратить сотрудничество с российским клубом.
Отметим, что все российские клубы отстранены от международных соревнований на следующий сезон. Как и национальная сборная.
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