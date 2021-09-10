«Ворскла» просматривает английского нападающего, который выступал за молодежку «Тоттенхэма»
Нуну – лучший тренер АПЛ в августе
«Тоттенхэм» выиграл три матча с одинаковым счетом
15:50
Фото: Tottenham
АПЛ определила лучшего тренера по итогам августа.
Им стал наставник «Тоттенхэм» Нуну Эшпириту Санту. Его команда выиграла все три матча.
При этом все они завершились с одинаковым счетом – 1:0. Лондонцы лидируют в АПЛ.
A team effort. pic.twitter.com/S3UtBCiiT8— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 10, 2021
В голосовании Нуну опередил Дэвида Мойеса («Вест Хэм») и Рафаэля Бенитеса («Эвертон»).
Португалец возглавил лондонский клуб этим летом.
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