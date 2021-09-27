Нуну – о поражении от «Арсенала»: «Игрокам не удалось реализовать план на игру»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал BBC поражение от «Арсенала» (1:3) в дерби.

Буду честен. Когда у вас есть план на игру, нужно решить, кого выпустить на поле, чтобы его воплотить. Я беру на себя ответственность, потому что решения не соответствовали установке. Я не буду называть отдельных игроков, но футболистам, которые были на поле, не удалось реализовать план на игру.

Мы были недостаточно агрессивны, чтобы контролировать движение «Арсенала» в центре поля. Мы страдали, когда хотели идти вперед, и постоянно позволяли «Арсенал» наседать. Это то, что я называю плохими решениями.

Мы подготовились к игре, провели хорошее собрание, а потом у нас не получилось. Мы были недостаточно сильны. Я предельно честен. Это нелегко говорить. Решения не соответствовали игровому плану».