Нужен всем, кроме «Реала». Еще два испанских клуба интересуются Луниным

Украинец не имеет игровой практики в Мадриде

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ищет варианты продолжения карьеры, сообщает Diario Gol.

Украинцу не хватает игровой практики в столичном гранде, и он всерьез задумался об уходе из команды зимой. У вратаря за последние полтора сезона в активе имеется лишь один сыгранный.

Ранее уже сообщалось об интересе к голкиперу чемпиона Франции «Лилля», а также двух испанских команд – «Эспаньола» и «Гранады».

В гонку за игрока включился «Хетафе», который неожиданно идет на самом дне турнирной таблицы Примеры. В клубе считают, что украинец может достойно заменить в рамке ворота Давида Сориа, который показывает неуверенную игру в этом сезоне.

Также в гонку за голкипера готов включиться и «Кадис», но до переговоров дело пока не дошло.

Ранее сообщалось, что Анчелотти попросил Лунина быть готовым к дебюту в Примере за «Реал», который может состояться уже на этих выходных.