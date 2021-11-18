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Нужен всем, кроме «Реала». Еще два испанских клуба интересуются Луниным

Украинец не имеет игровой практики в Мадриде
Футбол Украинские легионеры
13:07
Нужен всем, кроме «Реала». Еще два испанских клуба интересуются Луниным
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ищет варианты продолжения карьеры, сообщает Diario Gol.

Украинцу не хватает игровой практики в столичном гранде, и он всерьез задумался об уходе из команды зимой. У вратаря за последние полтора сезона в активе имеется лишь один сыгранный. 

Ранее уже сообщалось об интересе к голкиперу чемпиона Франции «Лилля», а также двух испанских команд – «Эспаньола» и «Гранады».

В гонку за игрока включился «Хетафе», который неожиданно идет на самом дне турнирной таблицы Примеры. В клубе считают, что украинец может достойно заменить в рамке ворота Давида Сориа, который показывает неуверенную игру в этом сезоне.

Также в гонку за голкипера готов включиться и «Кадис», но до переговоров дело пока не дошло.

Ранее сообщалось, что Анчелотти попросил Лунина быть готовым к дебюту в Примере за «Реал», который может состояться уже на этих выходных.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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