Нужна только победа и толика удачи. Какие расклады устраивают сборную Украины в последнем туре

«Сине-желтым» нужно добыть три очка в игре с боснийцами

фото - УАФ

Прошедший 9-й тур отбора на чемпионат мира 2022 внес немного ясности в непростую турнирную ситуацию в группе D, где находится сборная Украины.

Из гонки за путевку на мундиаль окончательно выбыла сборная Боснии и Герцеговины, проиграв финнам дома (1:3).

Так как Франция уже гарантировала себе выход с первого места, то за вторую строчку сразятся украинцы и финны. Первым в последнем туре предстоит сыграть с немотивированными боснийцами, а вторым – с решившими все турнирные задачи французами.

Разбираем, какие расклады устраивают «сине-желтых» в последнем туре квалификации, учитывая что по регламенту при равенстве очков учитываются следующие показатели: разница мячей, забитые мячи, личные встречи.

Расклад 1

Самый простой вариант – Украина обыгрывает боснийцев, а финны уступают французам. Данный вариант позволит подопечным Петракова с отрывом в один балл заработать путевку в плей-офф отбора.

Расклад 2

Украина добывает победу, а Финляндия и Франция расписывают ничью (финны забивают меньше, чем украинцы боснийцам).

Сейчас «сине-желтые» на один гол отстают от скандинавов в таблице по разнице забитых и пропущенных мячей. При равенстве по этому показателю – дальше выйдут украинцы, так как в двух матчах с финнами одержали одну победу и сыграли вничью.

Расклад 3

Украина минимально обыгрывает Боснию и Герцеговину, но Финляндия забивает Франции больше мячей, чем «сине-желтые», сыграв вничью.

Данный расклад позволит финнам выйти дальше, благодаря лучшему показателю забитых голов.

Расклад 4

Украина не выигрывает Боснию и Герцеговину – путевка автоматически отходит сборной Финляндии.

Таким образом, подопечным Петракова нужно обязательно обыгрывать боснийцев в Зенице (желательно с хорошей разницей мячей) и надеяться на то, что Финляндия оступиться в игре с Францией.

Решающий матч состоится 16 ноября в Боснии и Герцеговине. От результата этой игры будет зависеть будущее Петракова у руля сборной Украины.