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«Нужно подключать полицию и УАФ» – президент «Ингульца» о судействе с «Колосом»

Поворознюк эмоционально отреагировал на произошедшее в матче
Футбол Украинская Премьер-лига
08:23
«Нужно подключать полицию и УАФ» – президент «Ингульца» о судействе с «Колосом»
Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался в интервью «Бомбардиру» относительно судейства в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:2). Гол команды в данном матче был отменен.

Все говорят, пока «Колос» играл без денег, то где он был. Кто-то видимо платит кому-то, я утверждать не буду, ведь не был свидетелем такого. Но это все не просто так.

Нужно подключаться полиции, УАФ, чтобы у арбитра был просто телефон. Он постоянно на прослушке и все.

Как команда восприняла? Никто не понимает для чего тренироваться, если можно выйти и выиграть просто так. Я ожидаю, что этого арбитра накажут и как накажут. Если нет, то его накажут фаны. Если Лучано Лучи выйдет и начнет защищать арбитра, значит, мы смотрим разный футбол.

После игры главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что матч не был проигрышным по игре и желанию его команды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ингулец Колос Александр Поворознюк

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