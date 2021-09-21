«Нужно подключать полицию и УАФ» – президент «Ингульца» о судействе с «Колосом»

Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался в интервью «Бомбардиру» относительно судейства в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:2). Гол команды в данном матче был отменен.

Нужно подключаться полиции, УАФ, чтобы у арбитра был просто телефон. Он постоянно на прослушке и все.

Как команда восприняла? Никто не понимает для чего тренироваться, если можно выйти и выиграть просто так. Я ожидаю, что этого арбитра накажут и как накажут. Если нет, то его накажут фаны. Если Лучано Лучи выйдет и начнет защищать арбитра, значит, мы смотрим разный футбол.