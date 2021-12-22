Нынешний тренер сборной Армении будет руководить командой в матчах против Украины

Испаниский специалист не покинет свой пост перед Лигой наций

Хоакин Капаррос / Фото - FFA

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос останется на своем посту. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Президент организации Армен Меликбекян отметил, что специалист точно доработает контракт, рассчитанный до 1 декабря 2022 года. Дальнейшее сотрудничество пока не обсуждалось.

Таким образом, именно Капаррос будет готовить команду к матчам Лиги наций-22/23. Под его руководством армяне выиграли семь встреч, пять свели к ничьей и в шести – проиграли.

Напомним, сборная Армении стала соперником Украины в группе дивизиона B.