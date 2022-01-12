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«Ньюкасл» готов отдать 50 миллионов евро за конкурента Яремчука

«Сороки» хотят серьезно усилиться зимой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:49
«Ньюкасл» готов отдать 50 миллионов евро за конкурента Яремчука
Дарвин Нуньез / фото - beIN SPORTS

«Ньюкасл» хочет усилиться нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает O Jogo.

Английская команда готова была выложить за 22-летнего уругвайца около 40 миллионов евро. Но так как «орлы» отказались отпускать форварда посреди сезона, то «сороки» увеличили свое предложение до 50-ти миллионов.

В текущей кампании нападающий за 23 игры забил 18 голов и отдал 2 ассиста, значительно опережая по показателям результативности своего украинского конкурента Романа Яремчука, на счету которого 12 голевых действий за 25 матчей.

Купленный шейхами клуб хочет серьезно усилиться в зимнее трансферное окно, чтобы суметь сохранить прописку в высшем дивизионе. Ранее был подписан защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппье.

Нуньес призван заменить в «Ньюкасле» лидера атаки Уилсона, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

Павел Харченко
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Теги

Роман Яремчук Ньюкасл Бенфика

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