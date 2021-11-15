«Ньюкасл» готовит 25 миллионов евро за игрока Сегунды

Садик играет за «Альмерию»

Фото: Marca

«Ньюкасл» готовит свой первый трансфер в январе.

Клуб намерен приобрести форварда. Им может стать игрок из испанской Сегунды.

Клуб АПЛ готовит 25 миллионов евро для приобретения Садика Умара, сообщает Fichajes.net. 24-летний нападающий играет за «Альмерию».

В 15 матчах Умар забил семь мячей и сделал шесть ассистов. За команду он играет с прошлого года, куда перешел из сербского «Партизана».

Сообщается, что именно такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.