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«Ньюкасл» готовит 25 миллионов евро за игрока Сегунды
Садик играет за «Альмерию»
18:54
Фото: Marca
«Ньюкасл» готовит свой первый трансфер в январе.
Клуб намерен приобрести форварда. Им может стать игрок из испанской Сегунды.
Клуб АПЛ готовит 25 миллионов евро для приобретения Садика Умара, сообщает Fichajes.net. 24-летний нападающий играет за «Альмерию».
В 15 матчах Умар забил семь мячей и сделал шесть ассистов. За команду он играет с прошлого года, куда перешел из сербского «Партизана».
Сообщается, что именно такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.
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