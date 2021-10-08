«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером победителя АПЛ-2016/17

«Сороки» хотят пригласить итальянского специалиста

Антонио Конте / Фото: ФК Челси

«Ньюкасл» после покупки клуба саудовским инвестиционным фондом хочет назначить нового главного тренера.



Желаемым наставником «сороки» видят экс-тренера «Ювентуса», «Челси» и «Интера» Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны пока не начали переговоры.

Отметим, что в сезоне 2016/17 Конте с «аристократами» стал победителем АПЛ, а в прошлом сезоне завоевал чемпионство с миланцами в Италии.

Напомним, что новый директор «Ньюкасла» заявил об амбициях вернуть клуб на вершину.