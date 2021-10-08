Тренер «Ньюкасла»: «Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать новым владельцам свои навыки»
«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером победителя АПЛ-2016/17
«Сороки» хотят пригласить итальянского специалиста
8 октября 14:41
Антонио Конте / Фото: ФК Челси
«Ньюкасл» после покупки клуба саудовским инвестиционным фондом хочет назначить нового главного тренера.
Желаемым наставником «сороки» видят экс-тренера «Ювентуса», «Челси» и «Интера» Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны пока не начали переговоры.
Отметим, что в сезоне 2016/17 Конте с «аристократами» стал победителем АПЛ, а в прошлом сезоне завоевал чемпионство с миланцами в Италии.
Напомним, что новый директор «Ньюкасла» заявил об амбициях вернуть клуб на вершину.
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