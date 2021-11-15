«Ньюкасл» хочет вернуть Рэмзи в Англию

«Ювентус» не рассчитывает на игрока

Фото: Sky Sports

«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи.

Английский клуб попробует вернуть футболиста в АПЛ уже зимой. За него готовы отдать 10 миллионов евро, сообщает todofichajes.com.

Валлийцу готовят контракт на три года. О планах самого футболиста пока не сообщается.

Правда, Рэмзи так и не стал игроком стартового состава «Юве». В большинстве случаев он выходит со скамейки запасных. В нынешнем сезоне он отыграл лишь три матча.

«Ньюкасл» хочет воспользоваться ситуацией и может гарантировать ему игровое время.