«Галычанка» дома обыграла «Ювенту» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ
«Ньюкасл» хочет вернуть Рэмзи в Англию
«Ювентус» не рассчитывает на игрока
21:15
Фото: Sky Sports
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи.
Английский клуб попробует вернуть футболиста в АПЛ уже зимой. За него готовы отдать 10 миллионов евро, сообщает todofichajes.com.
Валлийцу готовят контракт на три года. О планах самого футболиста пока не сообщается.
Правда, Рэмзи так и не стал игроком стартового состава «Юве». В большинстве случаев он выходит со скамейки запасных. В нынешнем сезоне он отыграл лишь три матча.
«Ньюкасл» хочет воспользоваться ситуацией и может гарантировать ему игровое время.