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«Ньюкасл» нацелился на звезду «Реала»
«Сороки» готовы предложить за Крооса 30 миллионов евро
30 октября 12:55
Тони Кроос / Фото: Twitter
Полузащитник «Реала» Тони Кроос интересен «Ньюкаслу», сообщает Sky Sports.
По информации источника, «сороки» готовы предложить за 31-летнего полузащитника 30 миллионов евро. Сообщается также, что вокруг Крооса «Ньюкасл» намерен строить будущую команду.
Кроос выступает в «Реале» с 2014-го года. В нынешнем сезоне хавбек провел 3 матча.
Напомним, «Ньюкасл» был приобретен государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. «Сороки» хотели пригласить на должность главного тренера бывшего наставника «Шахтера».
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