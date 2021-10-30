«Ньюкасл» нацелился на звезду «Реала»

«Сороки» готовы предложить за Крооса 30 миллионов евро

Тони Кроос / Фото: Twitter

Полузащитник «Реала» Тони Кроос интересен «Ньюкаслу», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «сороки» готовы предложить за 31-летнего полузащитника 30 миллионов евро. Сообщается также, что вокруг Крооса «Ньюкасл» намерен строить будущую команду.

Кроос выступает в «Реале» с 2014-го года. В нынешнем сезоне хавбек провел 3 матча.

Напомним, «Ньюкасл» был приобретен государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. «Сороки» хотели пригласить на должность главного тренера бывшего наставника «Шахтера».