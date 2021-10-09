Новый директор «Ньюкасла»: «Теперь все изменится, мы будем бороться за игроков мирового уровня»
«Ньюкасл» определился с первой покупкой зимой
Англичане попытаются переманить игрока ПСЖ
9 октября 18:13
Фото: AFP
«Ньюкасл» определился с первым зимним трансфером.
Английский клуб начал следить за форвардом ПСЖ Мауро Икарди. Его хотят купить уже в январе, сообщает Calciomercato.
Аргентинец не является игроком основы парижан и готов к смене обстановки. Ему могут гарантировать игровое время в АПЛ.
«Ньюкасл» обзавелся новыми владельцами. За Икарди ПСЖ хочет не менее 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, забив три мяча.
Комментарии 0