«Ньюкасл» определился с первой покупкой зимой

Англичане попытаются переманить игрока ПСЖ

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«Ньюкасл» определился с первым зимним трансфером.

Английский клуб начал следить за форвардом ПСЖ Мауро Икарди. Его хотят купить уже в январе, сообщает Calciomercato.

Аргентинец не является игроком основы парижан и готов к смене обстановки. Ему могут гарантировать игровое время в АПЛ.

«Ньюкасл» обзавелся новыми владельцами. За Икарди ПСЖ хочет не менее 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, забив три мяча.