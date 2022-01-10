«Ньюкасл» потерял нападающего на два месяца

«Сороки» выйдут на трансферный рынок

Фото: Sky Sports

«Ньюкасл» лишился форварда Каллума Уилсона.

Он получил травму в последней игре против «Кембриджа» (0:1) в Кубке Англии. Его восстановление займет два месяца, сообщает сайт клуба.

В ближайшее время он не поможет своей команде в матчах АПЛ. Вероятно, «Ньюкасл» выйдет на трансферный рынок.

Ранее клуб уже подписал защитника Кирана Триппьера из «Атлетико».

Сообщалось, что команде интересен Пьер-Эмерик Обамеянг.