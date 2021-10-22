Мудрик: «Фонсека научил меня большему, чем Каштру»
«Ньюкасл» предлагает огромную зарплату экс-тренеру «Шахтера»
«Сороки» хотят видеть Фонсеку у руля команды
09:00
Паулу Фонсека / Фото: AS Roma
Паулу Фонсека вскоре может стать главным тренером «Ньюкасла».
После покупки клуба богатыми владельцами «сороки» расстались с рулевым и обратили внимание на кандидатуру экс-наставника «Шахтера». Английский клуб готов предложить португальцу годовой оклад в размере 6 миллионов фунтов в год с учетом бонусов, сообщает The Telegraph.
После 8-и туров АПЛ «Ньюкасл» идет в зоне вылета.
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