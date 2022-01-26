Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
«Ньюкасл» предложил 30 миллионов фунтов за игрока «Лиона»
Бразилец не против покинуть команду
11:50
Фото: RMC Sport
Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараес может оказаться в АПЛ.
Предложение по игроку сделал «Ньюкасл». За него готовы выложить 30 миллионов фунтов, сообщает RMC Sport.
Ответа от французов пока нет. Самому футболисту предлагают оклад в 4 раза больший, чем нынешний.
Гимараес также интересен «Ювентусу». Он не против покинуть команду уже зимой.
На его счету в нынешнем сезоне 20 матчей за «Лион» и четыре ассиста.
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