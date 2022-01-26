«Ньюкасл» предложил 30 миллионов фунтов за игрока «Лиона»

Бразилец не против покинуть команду

Фото: RMC Sport

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараес может оказаться в АПЛ.

Предложение по игроку сделал «Ньюкасл». За него готовы выложить 30 миллионов фунтов, сообщает RMC Sport.

Ответа от французов пока нет. Самому футболисту предлагают оклад в 4 раза больший, чем нынешний.

Гимараес также интересен «Ювентусу». Он не против покинуть команду уже зимой.

На его счету в нынешнем сезоне 20 матчей за «Лион» и четыре ассиста.