«Ньюкасл» согласовал переход игрока «Лиона» почти за 50 миллионов евро

Бразилец сменит команду

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«Ньюкасл» и «Лион» близки к трансферу полузащитника Бруно Гимараэса.

Английский клуб заплатит за бразильца почти 50 миллионов евро. Он уже прошел медосмотр в новой команде.

Ранее сообщалось о сумме в 30 миллионов фунтов, но французам удалось получить за футболиста больше.

Контракт будет подписан в ближайшие дни, сообщает Sky Sports.

Гимараэс был ключевым игроком французов в последние сезоны. В нынешнем сезоне он отыграл 20 матчей в Лиге 1, забив три мяча.