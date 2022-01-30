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«Ньюкасл» согласовал переход игрока «Лиона» почти за 50 миллионов евро

Бразилец сменит команду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:30
«Ньюкасл» согласовал переход игрока «Лиона» почти за 50 миллионов евро
Фото: AFP

«Ньюкасл» и «Лион» близки к трансферу полузащитника Бруно Гимараэса.

Английский клуб заплатит за бразильца почти 50 миллионов евро. Он уже прошел медосмотр в новой команде.

Ранее сообщалось о сумме в 30 миллионов фунтов, но французам удалось получить за футболиста больше.

Контракт будет подписан в ближайшие дни, сообщает Sky Sports.

Гимараэс был ключевым игроком французов в последние сезоны. В нынешнем сезоне он отыграл 20 матчей в Лиге 1, забив три мяча.

Андрей Усмонов
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