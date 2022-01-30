«Ньюкасл» предложил 30 миллионов фунтов за игрока «Лиона»
«Ньюкасл» согласовал переход игрока «Лиона» почти за 50 миллионов евро
Бразилец сменит команду
08:30
Фото: AFP
«Ньюкасл» и «Лион» близки к трансферу полузащитника Бруно Гимараэса.
Английский клуб заплатит за бразильца почти 50 миллионов евро. Он уже прошел медосмотр в новой команде.
Ранее сообщалось о сумме в 30 миллионов фунтов, но французам удалось получить за футболиста больше.
Контракт будет подписан в ближайшие дни, сообщает Sky Sports.
Гимараэс был ключевым игроком французов в последние сезоны. В нынешнем сезоне он отыграл 20 матчей в Лиге 1, забив три мяча.
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