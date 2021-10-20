«Ньюкасл» уволил главного тренера

Клуб назначит нового наставника в ближайшее время

Фото: Sky Sports

«Ньюкасл» через свой сайт объявил об увольнении главного тренера Стива Брюса.

Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Он работал в команде с 2019-го года. Выше 12 места по итогам сезона команда при нем не занимала.

Свой последний матч Брюс провел в игре с «Тоттенхэмом». Та встреча была его 1000-й в качестве главного тренера.

«Ньюкасл» сообщил, что имя нового наставника будет известно в ближайшее время. Им может стать Антонио Конте.