Руни заинтересован в должности главного тренера «Ньюкасла»
«Ньюкасл» уволил главного тренера
Клуб назначит нового наставника в ближайшее время
14:17
Фото: Sky Sports
«Ньюкасл» через свой сайт объявил об увольнении главного тренера Стива Брюса.
Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Он работал в команде с 2019-го года. Выше 12 места по итогам сезона команда при нем не занимала.
Свой последний матч Брюс провел в игре с «Тоттенхэмом». Та встреча была его 1000-й в качестве главного тренера.
«Ньюкасл» сообщил, что имя нового наставника будет известно в ближайшее время. Им может стать Антонио Конте.
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