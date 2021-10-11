В «Ньюкасле» уже планируют трансфер из «Реала»
«Ньюкасл» уволит тренера. На его место назначат экс-наставника «Боруссии» Д
Похоже, Брюсу не дадут шансов
11 октября 20:47
Фото: Sky Sports
«Ньюкасл» в ближайшее время проведет тренерскую перестановку.
Нынешний главный тренер Стив Брюс будет уволен из команды. Его не видят наставником, который поведет к новым свершениям при новых владельцах.
Как утверждает Daily Mail, Брюс будет уволен уже на этой неделе. Его могут заменить на Люсьена Фавра. Швейцарец работал в «Боруссии» Д, а недавно отказал «Локомотиву».
Фавр мог оказаться в АПЛ раньше, но «Кристал Пэлас» не договорился с ним.
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