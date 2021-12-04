«Ньюкасл» выиграл первый матч в сезоне, обыграв «Бернли»

«Сороки» были единственной командой без побед

Фото: Newcastle

«Ньюкасл» в матче 15-го тура АПЛ дома сумел обыграть «Бернли».

«Сороки» сумели минимально обыграть своего соперника. Голом в конце первого тайма отметился форвард Каллум Уилсон.

Его мяч помог команде победить. Это первая победа «Ньюкасла» в нынешнем сезоне АПЛ. «Сороки» долгое время оставались единственной командой без побед в АПЛ.

Также им удалось покинуть последнее место и догнать «Бернли».

АПЛ. 15-й тур:

«Ньюкасл» – «Бернли» 1:0

Гол: Уилсон, 40

«Ньюкасл»: Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис, Альмирон (Фернандес, 85), Сен-Максимен (Мерфи, 90), Шелви, Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон.

«Бернли»: Поуп, Лоутон (Робертс, 75), Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Гудмундссон (Родригес, 81), Вествуд, Браунхилл, Вуд, Корне (Выдра, 32), Макнил.