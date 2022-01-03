«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Обамеянга
«Ньюкасл» заплатит «Атлетико» 20 миллионов евро за защитника
Триппьер близок к возвращению в АПЛ
18:27
Фото: Marca
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер вернется в АПЛ.
Переговоры с «Ньюкаслом» близятся к завершению. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
31-летний защитник подпишет контракт с «сороками» на 4 года.
Ранее Киран уже играл в АПЛ. Несколько сезонов он провел в «Бернли» и «Тоттенхэме».
Также «Ньюкасл» ведет переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом.
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