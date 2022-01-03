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«Ньюкасл» заплатит «Атлетико» 20 миллионов евро за защитника

Триппьер близок к возвращению в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:27
«Ньюкасл» заплатит «Атлетико» 20 миллионов евро за защитника
Фото: Marca

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер вернется в АПЛ.

Переговоры с «Ньюкаслом» близятся к завершению. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

31-летний защитник подпишет контракт с «сороками» на 4 года.

Ранее Киран уже играл в АПЛ. Несколько сезонов он провел в «Бернли» и «Тоттенхэме».

Также «Ньюкасл» ведет переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Андрей Усмонов
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Теги

Ньюкасл Атлетико Мадрид

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