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«Ньюкасл» зимой предложит звезде «Реала» огромную зарплату

Контракт хавбека истекает уже грядущим летом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:40
«Ньюкасл» зимой предложит звезде «Реала» огромную зарплату
Иско / фото - Real Madrid CF

Полузащитник «Реала» Иско проводит свой последний сезон в составе мадридского клуба, сообщает AS.

Контракт игрока со «сливочными» истекает летом, и испанец не смог убедить тренера Карло Анчелотти в том, что может принести пользу команде.

Если по началу сезона итальянец доверял полузащитнику игровые минуты, то вскоре игрок окончательно ушел в глубины скамейки, уступив даже право выхода с замены Вальверде, Камавинге и Асенсио.

Подхватить звездного хавбека готов «Ньюкасл», которого не испугали финансовые требования футболиста. 

В Мадриде испанец получает 6 миллионов евро в год, и «сороки» готовы повторить это предложение в Англии.

«Сливочные» не прочь продать резервиста, так как это хороший шанс пополнить казну за счет игрока, который бесплатно может уйти летом.

В текущей кампании на счету Иско лишь 177 минут в 7-ми матчах, где он успел отметиться одним голом.

Напомним, ранее в своей команде хавбека хотел видеть тренер, чьим любимчиком Иско является.

Павел Харченко
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Теги

Ньюкасл Реал Мадрид (футбол) Иско

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